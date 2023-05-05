Происшествия 05 мая 2023, 19:34 Более 25 человек эвакуировали из горящего дома в Кургане

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Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме по улице Бурова-Петрова в городе Кургане. Спасатели эвакуировали из горящего здания 27 человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на городское управление МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило лестничную клетку. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение десяти минут.

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Отмечается, что участие в тушении пожара принимали более 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.