Происшествия 21 июня 2023, 16:33 Более 23 тысяч домов оказались в зоне затопления на Херсовщине после ЧП на Каховской ГЭС Глава МЧС Куренков: свыше 23 тысяч домов оказались в зоне затопления в Херсонской области

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Свыше 23 тысяч домов находятся в зоне подтопления в Херсонской области после нападения на Каховскую ГЭС. Такое заявление сделал глава МЧС Александр Куренков, написал ТАСС.

«В зоне затопления оказалось более 23 тысячи жилых домов, 152 социально-значимых административных и инфраструктурных объекта», — сказал он.

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Куренков добавил, что 23 населенных пункта Голопристанского и Алешкинского муниципальных районов, а также Новокаховского городского округа оказались подтоплены в регионе. Он подтвердил информацию о гибели 41 человека. По его словам, еще 121 госпитализирован. Также МЧС спасло более двух тысяч человек, еще свыше восьми тысяч эвакуировали.

Президент Владимир Путин попросил Александра Куренкова доложить ему, как помогают людям, которые пострадали после ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Об этом написало РИА «Новости».

Катастрофа случилась в начале июня. Верхняя часть ГЭС разрушилась, начался потоп. По данным Минобороны, сейчас сотрудники МЧС и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ведут работу по обеззараживанию подтопленных территорий.