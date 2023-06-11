Происшествия 11 июня 2023, 12:38 Более 23 тысяч домов Херсонской области остались затоплены после диверсии на Каховской ГЭС ТАСС: затопленными в Херсонской области остались 23 тысячи домов после пяти дней ЧС РИА «Новости»

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Отход воды их затопленных населенных пунктов Херсонской области продолжается. Из более чем 23 тысяч пострадавших жилых домов в 20 населенных пунктах от воды освободились только 320. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщил ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что от наводнения пострадали Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

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«По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов», — заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

Он отметил, что вода ушла из 320 жилых домов в Голой Пристани и Новой Каховки, а также с одного из кладбищ. Уровень воды во всех пострадавших населенных пунктах снизился на 10 -15%.

Потоки из водохранилища затопили районы Херсонской области из-за повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Верхняя часть дамбы разрушилась после очередного обстрела со стороны украинских войск. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели начали эвакуировать жителей, которые спасались на крышах и верхних этажах домов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям пострадавших территорий.