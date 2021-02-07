07 февраля 2021, 20:02
Более 200 тонн воды сбросили вертолеты для тушения пожара на юге Москвы
Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали. Вертолеты сбросили на полыхающее здание более 250 тонн воды за 50 пролетов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
В ведомстве напомнили, что сообщение о пожаре в железном ангаре на Варшавском шоссе поступило на пульт дежурного ЦУКС в 15:43 минут.
Прибывшие на место пожарные локализовали огонь площадью одна тысяча квадратных метров. В 19:35 пожар полностью ликвидировали.
Для тушения задействовали 94 человека и 29 единиц техники. Для сброса воды сверху использовали два вертолета Московского авиационного центра.
Работавшая на месте лаборатория по замерам атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировала. Пострадавших в ходе происшествия нет.