Более 200 тонн воды сбросили вертолеты для тушения пожара на юге Москвы

В ведомстве напомнили, что сообщение о пожаре в железном ангаре на Варшавском шоссе поступило на пульт дежурного ЦУКС в 15:43 минут.

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь площадью одна тысяча квадратных метров. В 19:35 пожар полностью ликвидировали.

Для тушения задействовали 94 человека и 29 единиц техники. Для сброса воды сверху использовали два вертолета Московского авиационного центра.

Работавшая на месте лаборатория по замерам атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировала. Пострадавших в ходе происшествия нет.