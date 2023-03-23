Происшествия 23 марта 2023, 14:51 Более 200 сотрудников моторного завода в Ярославле эвакуировали из-за пожара МЧС сообщило о пожаре на Ярославском моторном заводе Пресс-служба МЧС

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В цехе Ярославского моторного завода произошел пожар. Из здания эвакуировали 218 человек, пожарные спасли семерых. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Пресс-служба МЧС

Спасатели получили информацию о возгорании в одном из цехов на проспекте Октября, 79, в 13:25. Сработала автоматическая сигнализация. Когда пожарные подразделения прибыли на место, из трехэтажного административного здания валил густой черный дым. Спасатели начали разведку и поиск очага возгорания. Эвакуацию людей провела администрация завода. По предварительным данным, в итоге никто не пострадал.

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«По уточненной информации, происходит горение трансформаторного масла на площади 30 квадратных метров», — информировали в Telegram-канале ГУ МЧС по Ярославской области.

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Пожар удалось локализовать через час. В работе задействовали 47 человек и 15 спецмашин. Данных о том, что огонь полностью потушен, на данный момент не поступало.