06 января 2024, 11:43
Более 200 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета
NHK: 216 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета
Диспетчерские службы аэропорта Ханеда в Токио отменили в субботу, 6 января, 216 рейсов после столкновения пассажирского лайнера JAL и самолета береговой охраны. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмена затронет 32,3 тысячи пассажиров. В воскресенье планируют отменить еще 194 рейса. К понедельнику авиасообщение пообещали восстановить. Изменения коснутся только 14 рейсов JAL.
Реклама
Во вторник, 2 января, самолет Airbus A350 авиакомпании JAL врезался в самолет береговой охраны и загорелся. Все пассажиры JAL эвакуировались. Из шести членов экипажа второго самолета выжил только один.
По предварительной информации, диспетчерская служба дала указание лайнеру JAL приступить к посадке, а самолету береговой охраны — выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир второго воздушного судна воспринял это как разрешение выехать на взлетную полосу. Расследование ЧП в Ханеде, в результате которого пострадали 17 человек, продолжается.
Япония
Самолеты
Реклама
Реклама