Происшествия 06 января 2024, 11:43 Более 200 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета NHK: 216 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета Stanislav Kogiku / Global Look Press

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Диспетчерские службы аэропорта Ханеда в Токио отменили в субботу, 6 января, 216 рейсов после столкновения пассажирского лайнера JAL и самолета береговой охраны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмена затронет 32,3 тысячи пассажиров. В воскресенье планируют отменить еще 194 рейса. К понедельнику авиасообщение пообещали восстановить. Изменения коснутся только 14 рейсов JAL.

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Во вторник, 2 января, самолет Airbus A350 авиакомпании JAL врезался в самолет береговой охраны и загорелся. Все пассажиры JAL эвакуировались. Из шести членов экипажа второго самолета выжил только один.

По предварительной информации, диспетчерская служба дала указание лайнеру JAL приступить к посадке, а самолету береговой охраны — выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир второго воздушного судна воспринял это как разрешение выехать на взлетную полосу. Расследование ЧП в Ханеде, в результате которого пострадали 17 человек, продолжается.