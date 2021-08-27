Более 200 пациентам понадобилась эвакуация из-за задымления в больнице Бердска

Задымление произошло в Новосибирской области в городе Бердск в одном из отделений центральной городской больницы. Там 250 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Утром в пятницу в МЧС позвонил человек и сообщил, что наблюдает незначительное задымление на первом этаже в отделении поликлиники.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из окон первого этажа здания шел дым. Установлено, что горел электрощиток в подвальном посещении на площади один квадратный метр. Через 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Источник фото: пресс-служба МЧС РФ по региону

В пресс-службе ведомства отметили, что, по оперативной информации, из здания медицинского учреждения самостоятельно смогли эвакуироваться 250 человек, пострадавших и погибших нет. Причины происшествия не уточняются.