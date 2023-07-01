Происшествия 01 июля 2023, 01:32 Более 200 пассажиров эвакуировали из задымившегося самолета в аэропорту Пулково Авиакомпания ВВСС: из задымившегося самолета в Пулкове эвакуировали 240 человек РИА «Новости»

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Число эвакуированных пассажиров рейса Санкт-Петербург — Дубай, который отменили в связи с задымлением на борту, составило 240 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота северной столицы».

«На борту было 240 пассажиров, все они благополучно эвакуированы», — сказано в сообщении.

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В материале отметили, что самолет отбуксировали на стоянку в Пулкове. На место происшествия оперативно вызвали сотрудников спасательных служб. Пассажирам ничего не угрожает, их высадили в терминал. Сейчас авиакомпания и аэропорт делают все, чтобы сократить время задержки рейса.

Также на место событий оперативно выехали сотрудники Следственного комитета РФ. На месте организована доследственная проверка по факту случившегося в аэропорту. В СК сообщили, что задымление устранено, устанавливаются причины случившегося.

Ранее стало известно, что пилота сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году самолета Superjet Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии-поселении за нарушение правил безопасности движения.