Происшествия 26 апреля 2023, 00:24 Более 200 осужденных эвакуировали из-за масштабного пожара в Свердловской области ФСИН сообщила об эвакуации 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения в Сосьве РИА «Новости»

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Свердловское управление ФСИН эвакуировало 240 заключенных из лечебно-исправительного учреждения № 23 в Сосьве, где сейчас тушат масштабный пожар. По информации начальника пресс-службы регионального управления Александра Левченко, пострадавших нет.

«25 апреля в 15:30 поступила информация о том, что вблизи ЛИУ-23 (поселок Сосьва) возник пожар (возгорание травы). Для недопущения распространения огня на территорию колонии изначально были задействованы от ведомственной пожарной части три единицы техники и 12 человек личного состава», — сказано в сообщении.

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В соответствии с масштабами бедствия группировка ФСИН наращивалась пожарными расчетами из четырех исправительных колоний. Всех осужденных эвакуировали.

Местные жители в соцсетях написали, что здание колонии сгорело полностью. Выгорела одна из поселковых пилорам, а также предприятие, производившее асфальт и бетон. Всех заключенных расформировали по другим колониям. У многих сотрудников ЛИУ № 23 сгорели дома, пока они тушили пожар на территории исправительного учреждения.

Сейчас пожарные колонии помогают тушить горящий поселок. Очевидцы утверждают, что изначально пожар вспыхнул в колонии, а после пламя перекинулось на рядом стоящие дома. Распространению огня способствует сильный ветер, скорость которого достигает 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Сосьве в результате масштабного пожара погиб один человек. Огнем уничтожены 92 дома. Работы по тушению огня не останавливаются ни на секунду. Они осложняются отдаленностью водоисточников. Огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.