Эксклюзив 02 января 2023, 16:01 Более 200 человек экстренно эвакуировали из ТЦ в Марьиной Роще из-за задымления Источник «360»: 250 человек эвакуировали из гипермаркета «Ашан Сити» в Марьиной Роще РИА «Новости»

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Посетителей гипермаркета «Ашан Сити» в московском ТЦ «Капитолий» на улице Шереметьевской эвакуировали из-за задымления, сообщил источник «360». По его данным, на улицу вывели 250 человек.

При осмотре здания выяснилось, что возгорание произошло в электрощитовой на втором этаже. Огонь успел распространиться на площади один квадратный метр. Пожар потушили огнетушителем до прибытия спасателей.

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Источник уточнил, что во время ЧП один человек застрял в лифте. При проверке выяснилось, что все лифты пустые. Данные не подтвердились.

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Подробности происшествия устанавливаются. Официально информацию об эвакуации пока не подтвердили.