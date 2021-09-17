Более 20 жильцов эвакуировали из многоэтажного дома в Нижнем Новгороде во время пожара

В ночь на 17 сентября в одном из многоэтажных жилых домов в Московском районе Нижнего Новгорода загорелась квартира. Сотрудники МЧС в экстренном порядке вывели людей из здания. Об этом сообщил NewsNN.

Сигнал о возгорании поступил в 03:09. Уточнялось, что загорелись вещи в одной из квартир жилого здания. В результате все заволокло густым дымом.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дым шел из окна квартиры на седьмом этаже. Спасатели вывели из дома 25 человек. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

В самой квартире, где случился пожар, выгорело четыре квадратных метра и имущество. Согласно предварительной версии, возгорание началось по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования.