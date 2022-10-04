Более 20 водителей сели за руль пьяными в Уфе за последние выходные | 360°

Все новости

Спецоперация

04 октября 2022, 16:13

ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском

Спецоперация

04 октября 2022, 16:10

Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией

Реклама

Мир

04 октября 2022, 16:06

США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»

Подмосковье

04 октября 2022, 16:03

Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 16:01

Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году

Мир

04 октября 2022, 15:52

Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим

Спецоперация

04 октября 2022, 15:52

ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье

Подмосковье

04 октября 2022, 15:50

Новая очистная станция в Истре улучшила качество воды для 180 тысяч жителей

Мир

04 октября 2022, 15:41

Глава Минобороны Белоруссии заявил о враждебных целях некоторых руководителей соседних стран

Происшествия

04 октября 2022, 16:14

Более 20 водителей сели за руль пьяными в Уфе за последние выходные

Читать 360tv в

Полиция задержала 24 пьяных водителя в Уфе за последние выходные. Об этом сообщило издание Mkset.ru.

По данным сайта kp.ru, нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Если вождение в пьяном виде повторится, наказание будет более серьезным.

Реклама

Уточняется, что за последние выходные в городе случилась 91 авария с семью пострадавшими. Зафиксировано 731 нарушение ПДД.

Реклама

ДТП

Уфа

Алкоголь

Водители

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама