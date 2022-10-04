Более 20 водителей сели за руль пьяными в Уфе за последние выходные | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 16:14 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 водителей сели за руль пьяными в Уфе за последние выходные

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Полиция задержала 24 пьяных водителя в Уфе за последние выходные. Об этом сообщило издание Mkset.ru.

По данным сайта kp.ru, нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Если вождение в пьяном виде повторится, наказание будет более серьезным.

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Уточняется, что за последние выходные в городе случилась 91 авария с семью пострадавшими. Зафиксировано 731 нарушение ПДД.

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