Более 20 вагонов грузового поезда сошло с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае сошли с рельсов 24 вагона грузового поезда. Состав был гружен лесом и концентратом свинца, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Все произошло в районе станции Суриково Бирилюсского района, уточнила пресс-служба ведомства.

«В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено», — сказано в сообщении.

При происшествии никто не пострадал. На место происшествия оперативно выехала следственная группа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Все обстоятельства опрокидывания вагонов предстоит выяснить правоохранителям.

В мае поезд сошел с рельсов в северо-восточном округе Австрии Медлинг. Тогда жертвами происшествия стали два человека, еще 15 получили серьезные травмы. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На фото видно, как два вагона, перевернутые набок, лежат недалеко от рельсов.