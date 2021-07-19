Более 20 тысяч гектаров затопило в Китае из-за прорыва дамбы

В китайском городе Хулубнир (провинция Внутренняя Монголия) из-за обильных дождей прорвало две плотины. Затоплены сельскохозяйственные земли, жителей эвакуируют, написало ИА Nation News со ссылкой на Reuters.

Вода, хлынувшая из-за прорыва дамб, затопила более 21,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Местные жители вынуждены эвакуироваться из своих домов. Сообщается, что также разрушены некоторые мосты, повреждена транспортная инфраструктура.