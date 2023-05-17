Происшествия 17 мая 2023, 20:48 Более 20 российских туристов пострадали в Таиланде Катер с туристами столкнулся с сигнальной вышкой в Таиланде, пострадал 21 россиянин paweldotio / Unsplash

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Прогулочный катер с туристами столкнулся с сигнальной вышкой в Таиланде, сообщили в пресс-службе генконсульства России в Пхукете. На борту находились 37 пассажиров, в результате ЧП травмы получил 21 россиянин.

По данным диппредставительства, авария произошла 17 мая около 17:00 по местному времени. Скоростной катер «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. В какой-то момент судно столкнулось с сигнальной вышкой.

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«Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения», — отметили в генконсульстве России в Пхукете.

Пострадавших уже осмотрели и назначили им лечение. Все они находятся в стабильном состоянии. Сотрудники диппредставительства навестили пациентов в госпитале «Вачира». Глава провинции пообещал, что россиянам окажут всю необходимую помощь.

В марте в Витебской области опрокинулся микроавтобус, в котором находились семеро российских туристов. Шесть из них получили травмы, их отправили в больницы.