  • Более 20 россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции

    21 сентября 2019, 20:46

    Дамир Матюхин

    Посольство России уточнило число пострадавших сограждан в аварии с автобусом в Анталье. По новой информации травмы получили 22 туриста из РФ. Сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте дипведомства.
    Более 20 россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции

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    «В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи», — сказано в сообщении.

    Остальные 15 человек, в том числе двое детей, были доставлены в больницы Антальи. Сейчас медицинскую помощь продолжают получать восемь из них. У всех россиян ушибы и травмы различной степени тяжести.

    «По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное», — отметили в посольстве.

    Генконсульство держит ситуацию на контроле и взаимодействует с руководством больниц, а также сотрудниками страховой и туристической компании.

    Утром 21 сентября туристический автобус выехал из Кемера и должен был приехать в аэропорт Антальи. По дороге он перевернулся, что привело к большому числу пострадавших.

    После аварии в Россию вылетели только семь отдыхающих, остальные сейчас находятся в Турции.