Более 20 россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции

СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции Подробнее

«В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Остальные 15 человек, в том числе двое детей, были доставлены в больницы Антальи. Сейчас медицинскую помощь продолжают получать восемь из них. У всех россиян ушибы и травмы различной степени тяжести.

«По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное», — отметили в посольстве.

Генконсульство держит ситуацию на контроле и взаимодействует с руководством больниц, а также сотрудниками страховой и туристической компании.

Утром 21 сентября туристический автобус выехал из Кемера и должен был приехать в аэропорт Антальи. По дороге он перевернулся, что привело к большому числу пострадавших.

После аварии в Россию вылетели только семь отдыхающих, остальные сейчас находятся в Турции.