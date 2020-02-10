Более 20 россиян пострадали при столкновении двух катеров у берегов Пхукета

Более 20 россиян пострадали при столкновении двух катеров у таиландского острова Пхукет. Информацию о пострадавших подтвердили в посольстве РФ.

По данным The Phuket News, которая ссылается на полицию, в результате столкновения скоростных катеров пострадали 22 человека и погибли двое детей: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Всех пострадавших отправили в больницу Пхукета.

Спасатели разослали фотографии и видео с пирса, где видно, как экстренные службы пытаются реанимировать двух людей. Кадры есть в распоряжении РИА «Новости». Агентство пишет, что оба пострадавших славянской внешности, это девочка восьми-десяти лет и юноша.

В полиции рассказали, что авария произошла, когда один из катеров ехал встречать гостей и на скорости сбил другую лодку, полную туристов. Столкновение произошло около 08:15 (04:15 по московскому времени).