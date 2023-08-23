Происшествия 23 августа 2023, 21:25 Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы РИА «Новости»

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Вечером в московских аэропортах начались задержки рейсов. Эти данные разместили на сервисе «Яндекс. Расписания».

Судя по имеющейся информации, число задержанных рейсов превысило 20. В аэропорту Домодедово задержали 12 самолетов, еще пять отменили. В Шереметьево из расписания выбились шесть рейсов, один отменили. Также четыре борта задержали во Внуково, пять отменены. Причины произошедшего не сообщили.

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Ночью 23 августа во всех столичных аэропортах ввели план «Ковер». Все вылеты и прилеты самолетов отменили. Позже в Минобороны РФ сообщили о попытке Киева атаковать Москву беспилотниками. Украинская сторона запустила в сторону столицы три дрона самолетного типа. Два из них уничтожили средствами противовоздушной обороны, а один подавили системами РЭБ. Последний потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. В Сети появились кадры с моментом взрыва.