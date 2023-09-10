Происшествия 10 сентября 2023, 01:27 Более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы «Яндекс Расписание»: 20 рейсов задержаны и 4 отменены в аэропортах Москвы Pixabay

Читать 360tv в

В столичных аэропортах задержали 20 рейсов и четыре отменили в ночь на 10 сентября. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло сервиса «Яндекс Расписание».

В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов, один отменили. В международном аэропорту Шереметьево не смогли вылететь по расписанию восемь самолетов. В Домодедово расписание сбилось у шести бортов, три рейса отменены. Данные предоставлены на 01:11 минут.

Реклама

В ночь на 9 сентября во всех столичных аэропортах вводили план «Ковер». Более 10 рейсов задержали и четыре отменили.

Эксперты рассказали, как режим закрытого неба разоряет авиаперевозчиков. Самолетам приходится уходить на запасные аэродромы, менять расписание и обеспечивать пассажиров. Больше всех страдают лоукостеры, для них сдвиг в расписании выходит дороже, чем для больших авиакомпаний.