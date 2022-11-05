Более 20 пособников СБУ задержали в ЛНР | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 17:39 Более 20 пособников СБУ задержали в ЛНР Спецслужбы России задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

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Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 пособников СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Среди задержанных были корректировщики огня ВСУ.

Как уточнил источник, наводчики передавали украинским военным информацию для нанесения артиллерийских и ракетных ударов, жертвами которых в итоге стали десятки мирных жителей.

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Идут следственные действия, направленные на установление деталей и обстоятельств преступления. В отношении задержанных могут возбудить уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене. Тогда им может грозить до 20 лет лишения свободы. В подобных случаях наказание иногда смягчает явка с повинной, отметил собеседник агентства.

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В октябре сотрудники Росгвардии за неделю задержали 90 пособников украинских националистов в Запорожской и Херсонской областях и обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами.