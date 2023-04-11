Происшествия 11 апреля 2023, 14:22 Более 20 полицейских заподозрили в организации преступного сообщества в Ростовской области СК возбудил дело против 20 ростовских полицейских по подозрению в организации ОПГ РИА «Новости»

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Более 20 полицейских Ростова-на-Дону заподозрили в организации преступного сообщества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области <…>. В числе фигурантов — более 20 человек», — уточнили в ведомстве.

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Операцию по выявлению подозреваемых провели совместно с ФСБ России и ГУСБ МВД России. Правоохранители провели более 40 обысков по местам службы фигурантов.

По данным следствия, с июля 2015 года в Ростове-на-Дону существовало ОПГ под началом экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко. Ее члены получали взятки за непривлечение к ответственности бизнесменов, которые занимались торговлей.

По предварительным данным, подельники получили не менее 25 миллионов рублей.

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