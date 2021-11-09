Более 20 населенных пунктов ЕАО остались без света после ледяного дождя

В Еврейской автономной области прошел мокрый снег с дождем, а потом ударил мороз. Из-за ледяного дождя, который оборвал линии электропередачи и повредил опоры ЛЭП, без света остались жители 21 населенного пункта в Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по ЕАО Анатолий Панов.

«Обстановка в регионе контролируемая, на месте происшествия работают 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 30 человек и 12 единиц техники. Благодаря оперативному реагированию в настоящий момент электроснабжение в 12 населенных пунктах восстановлено», — приводит пресс-служба МЧС слова Панова.

В ведомстве уточнили, что аэромобильная группировка спасателей готова в любой момент отправиться в районы со сложной обстановкой.

Утром 9 ноября в ЕАО ввели ограничение для движения междугородних автобусов и подготовили 14 пунктов обогрева, где есть все необходимое, чтобы водители и пассажиры, попавшие в непростую ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать плохую погоду, согреться и зарядить смартфоны.

К борьбе с последствиями ледяного дождя подготовили пожарно-спасательные части. У МЧС есть тяжелая инженерная техника, снегоходы и квадроциклы-вездеходы.