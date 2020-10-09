09 октября 2020, 11:08
Более 20 миллионов рублей пропало из банковской ячейки в Москве
В Москве из банковской ячейки на 1-м Красногвардейском проезде исчезло 23 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.
Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что накануне за помощью к правоохранителям обратилась женщина, арендовавшая ячейку в банке. По ее словам, она положила туда 18,5 миллиона рублей.
«Женщина сделала доверенность для доступа к ячейке на свою знакомую, которая положила туда еще 4,5 млн рублей, но позже заявила, что потеряла ключ от ячейки», — добавил инсайдер.
Они поехали в банк вместе и обнаружили, что ячейка пуста. Проводится проверка.