facebook_pixel
    09 октября 2020, 11:08

    Более 20 миллионов рублей пропало из банковской ячейки в Москве

    Артур Блянихов

    В Москве из банковской ячейки на 1-м Красногвардейском проезде исчезло 23 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

    Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что накануне за помощью к правоохранителям обратилась женщина, арендовавшая ячейку в банке. По ее словам, она положила туда 18,5 миллиона рублей.

    «Женщина сделала доверенность для доступа к ячейке на свою знакомую, которая положила туда еще 4,5 млн рублей, но позже заявила, что потеряла ключ от ячейки», — добавил инсайдер.

    Они поехали в банк вместе и обнаружили, что ячейка пуста. Проводится проверка.