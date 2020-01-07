Более 20 машин попали в ДТП под Пермью. Видео

«Сегодня около 12:05 (10:05 мск) на 17 километре автодороги „Пермь — Екатеринбург“ в короткий временной интервал произошло несколько дорожно-транспортных происшествий», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, но 21 автомобиль получил повреждения. Причиной аварий стало резкое изменение погоды. Движение затрудняет гололед, а туман ухудшает видимость на дорогах.

«Полицейские призывают автомобилистов включать световые приборы, противотуманные фары, соблюдать скоростной режим, дистанцию и особую осторожность при движении в условиях ограниченной видимости», — отметили в МВД.

Сейчас на месте случившегося работает ГИБДД. Все обстоятельства и точные причины происшествий устанавливаются.