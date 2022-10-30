Более 10 легковушек и автобус столкнулись на западе Москвы | 360°

30 октября 2022, 21:46
Более 10 легковушек и автобус столкнулись на западе Москвы
Источник «360»: мотоцикл, автобус и более 10 легковушек столкнулись на западе Москвы
Крупное ДТП произошло на Рябиновой улице на западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, столкнулись мотоцикл и автобус, а также более 10 легковых автомобилей.
По словам собеседника, медицинская помощь понадобилась водителю мотоцикла, а также двум автомобилистам. На место прибыли медики. Источник уточнил, что автобус ехал пустым по заказному маршруту.
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По последним данным, на месте столкнулись мотоцикл, автобус и не менее 50 легковых машин. Столкновение произошло напротив магазина Metro. Движение транспорта в сторону Мичуринского проспекта закрыли полностью.
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Москва 2022
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