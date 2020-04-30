Более 20 домов сгорело в рыбацком поселке под Воронежем. Видео последствий

Пожарные потушили огонь в рыбацком поселке Радчино Воронежской области. МЧС опубликовало кадры с места происшествия.

На видео — дымящийся лес и догорающие дома рыбаков. Ведомство показало, как спасатели тушат остатки пожара.

Сообщение о ЧП поступило 30 апреля, около 02:00, заявили в пресс-службе регионального МЧС. Когда пожарные приехали в Радчино, там полыхало семь домов, существовала угроза распространения пламени и на другие здания.

В 03:00 в поселок отправились дополнительные силы. На тот момент в ведомстве заявили, что горит 17 домиков на площади 300 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

В 05:11 пожар локализовали на площади 700 квадратных метров. При этом сгорел 21 дом.

«Пожарным удалось спасти более 300 строений в кооперативе», — отметили в ведомстве.

Полностью пожар ликвидировали в 05:45. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.