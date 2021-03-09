Более 20 детей из Махачкалы попали в больницу с признаками отравления

24 жителям Махачкалы понадобилась госпитализация из-за отравления. Из них 22 человека — дети. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

«Информация об отравлении 24 жителей города Махачкала соответствует действительности, из них 22 — дети», — рассказал ТАСС представитель министерства.

Он уточнил, что все отравившиеся пациенты находятся в одной из больниц Махачкалы. Чем отравились пострадавшие, не уточняется.

Массовое отравление детей в другом дагестанском городе — Каспийске — произошло в феврале 2021 года. Медицинская помощь понадобилась более 20 местным жителям. Вероятной причиной отравления стала плохая вода из городского водопровода. Следственный комитет по региону в связи с этим открыл уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В январе этого года около 360 жителей дагестанского Буйнакска также отравились водой из водопровода. Многие из них — дети. У всех заболевших врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова арестовали.