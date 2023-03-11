11 марта 2023, 21:50
Более 20 детей эвакуировали из больницы на юге Москвы из-за пожара — источник
Источник «360»: из больницы на юге Москвы из-за пожара эвакуировали 25 детей
Пожар начался в больнице на юге Москвы вечером 11 марта, сообщил источник «360». По его словам, еще до приезда спасателей из здания эвакуировали 25 детей.
Источник рассказал, что возгорание случилось в доме 21А на 5-м Донском проезде. По этому адресу находится Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Из окна здания валил густой черный дым.
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В пресс-службе МЧС «360» сообщили, что проверяют поступившие данные. По указанному адресу направили подразделения спасателей. Ведомство выясняет информацию о пострадавших.
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По последним данным источника, в помещении медучреждения загорелось электрооборудование. Площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь уже удалось ликвидировать.
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