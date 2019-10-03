Более 20 десантников пострадали в США во время ночных прыжков с парашютом

Это случилось около базы Кэмл-Шелби в штате Миссисипи. Здесь без малого сотне десантников приказали совершить учебные прыжки в ночное время.

Во время учений часть военных приземлилась за пределами специально отведенной территории. 22 десантника получили травмы.

15 военным оказали медицинскую помощь на месте, однако остальным потребовалась госпитализация.

Пехотная дивизия разместила в Facebook официальное сообщение по этому поводу: «Воздушные операции всегда сопряжены с риском. Мы стараемся минимизировать этот риск. Сейчас наша задача — продолжать учения».