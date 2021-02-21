Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганрогском заливе

Более 20 человек оказались оторваны от берега на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе. Людей удалось спасти прибывшим сотрудникам полиции и пограничного управления ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек», — процитировало РИА «Новости» Волк.

Официальный представитель ведомства добавила, что люди не могли сойти на берег самостоятельно. Им на помощь отправились транспортные полицейские и сотрудники погрануправления. Всех людей удалось посадить на катера на воздушных подушках и доставить на сушу.

В пресс-службе мэрии Таганрога уточнили ТАСС, что всего на берег высадили 21 человека. В числе спасенных оказались 11 несовершеннолетних. Операцию завершили вечером 20 февраля. Также очевидцы сообщили, что еще порядка 10 человек оказались на отколовшейся льдине в районе Приморского парка. Всем жителям помог вернуться на сушу охранник парка. Медицинская помощь никому не потребовалась.