03 марта 2022, 17:19
Более 20 человек спасли из горящего дома во Владимире
Пожар произошел в ночь с 1 на 2 марта во Владимире. Там загорелся многоэтажный дом № 60 по улице Юбилейная. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное МЧС.
Спасателям удалось спасти из огня 25 человек, среди которых восемь детей. 55 человек эвакуировали.
Возгорание охватило площадь в 25 квадратных метров. Огонь возник в квартире на первом этаже.
В результате пожара один человек скончался. По предварительной информации, тело принадлежит владельцу жилья 1972 года рождения.
В тушении пожара были задействованы 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.