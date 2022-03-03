Более 20 человек спасли из горящего дома во Владимире

Пожар произошел в ночь с 1 на 2 марта во Владимире. Там загорелся многоэтажный дом № 60 по улице Юбилейная. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное МЧС.

Спасателям удалось спасти из огня 25 человек, среди которых восемь детей. 55 человек эвакуировали.

Возгорание охватило площадь в 25 квадратных метров. Огонь возник в квартире на первом этаже.

В результате пожара один человек скончался. По предварительной информации, тело принадлежит владельцу жилья 1972 года рождения.

В тушении пожара были задействованы 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.