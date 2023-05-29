Происшествия 29 мая 2023, 15:57 Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Турции. В аварии пострадали 22 человека, сообщили на сайте телеканала Haberturk.

По предварительным данным, машины столкнулись по пути из Стамбула в Орду в районе провинции Сакарья. В автобусе находились представители Партии справедливости и развития.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», различные травмы в ДТП получили 22 человека, всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.