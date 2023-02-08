08 февраля 2023, 15:21
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Пакистане
Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на севере Пакистана. В результате ДТП пострадали как минимум 25 человек, сообщил сайт Ary News.
По предварительным данным, после лобового столкновения оба автомобиля упали в пропасть. В момент аварии в автобусе находилось 45 пассажиров, всех пострадавших госпитализировали.
Реклама
Как сообщило Nation News, в настоящее время на месте аварии работают спецслужбы, однако установлению причин ДТП мешает темнота.
Реклама
ДТП
Пакистан
Реклама
Реклама