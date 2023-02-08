Происшествия 08 февраля 2023, 15:21 Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Пакистане

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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на севере Пакистана. В результате ДТП пострадали как минимум 25 человек, сообщил сайт Ary News.

По предварительным данным, после лобового столкновения оба автомобиля упали в пропасть. В момент аварии в автобусе находилось 45 пассажиров, всех пострадавших госпитализировали.

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Как сообщило Nation News, в настоящее время на месте аварии работают спецслужбы, однако установлению причин ДТП мешает темнота.

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