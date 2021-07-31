Более 20 человек пострадали при столкновении поездов в Бостоне

В американском городе Бостон столкнулись два поезда уличного метро. Как сообщило WWLP, пострадали более 20 человек.

Столкновение произошло недалеко от Бостонского университета. Всего пострадали 23 человека, их доставили в местные больницы. Все они получили травмы, которые не угрожают жизни.

Власти Бостона рекомендовали жителям на время воздержаться от посещения района, где столкнулись поезда. О причинах происшествия пока ничего не сообщается.

Крупная авария с поездами произошла в России 17 июля. В Амурской области лоб в лоб столкнулись два состава. Погибли два человека, несколько пострадавших сейчас находятся в больнице. После удара с рельсов сошли 90 вагонов. По одной из версий, к аварии могло привести плохое здоровье одного из машинистов: у него мог случиться сердечный приступ.