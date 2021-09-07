Более 20 человек погибли в ДТП в Боливии из-за поднявшейся на дороге пыли

В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП. В результате погибли 21 человек, пострадали 12. Транспортное средство упало в овраг.

«Мы получили ужасную информацию, что в результате аварии автобуса возле Морочаты, Кочабамба, 21 человек погиб и 12 получили ранения. Выражаем соболезнования семьям погибших», — написал президент страны Луис Арсе в Twitter.

По данным телеканала Unitel, автобус направлялся в город Кильякольо. Он упал с высоты 200 метров. Водителя госпитализировали. Он рассказал, что ему пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другой машиной, которую он поздно заметил из-за поднявшейся пыли на дороге. Однако потерял управление.

Издание Oxigenо сообщило, что троих мужчин и одну женщину госпитализировали в клинику Bustamante de Quillacollo. Еще один 30-летний мужчина попал в реанимацию с тяжелой травмой головы. Его отвезли в другую клинику.

Другие раненые получили легкую черепно-мозговую травму и травмы лица, ног, переломы ключицы или вывих локтя.