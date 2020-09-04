04 сентября 2020, 18:02
Более 20 человек погибли из-за урагана «Лаура» в США
В США из-за прошедшего урагана «Лаура» погибли не менее 24 человек, сообщила телекомпания NBC.
Согласно информации канала, 19 летальных случаев зафиксировали в штате Луизиана. Пять местных жителей погибли в штате Техас. Примерно 200 тысяч человек остались без электричества в Луизиане, информирует сайт RT.
Как отметил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, разбушевавшаяся стихия привела к «разрушениям и катастрофическому ущербу».