Более 20 человек погибли из-за урагана «Лаура» в США

Согласно информации канала, 19 летальных случаев зафиксировали в штате Луизиана. Пять местных жителей погибли в штате Техас. Примерно 200 тысяч человек остались без электричества в Луизиане, информирует сайт RT.

Как отметил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, разбушевавшаяся стихия привела к «разрушениям и катастрофическому ущербу».