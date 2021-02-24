Более 20 человек отравились водой из-под крана в Каспийске

В Дагестане более 20 человек поступили в больницу Каспийска, отравившись водой из городской системы водоснабжения. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В городскую больницу Каспийска с подозрениями на острую кишечную инфекцию поступил 21 человек, в том числе 19 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет. У всех признаки отравления: тошнота, рвота, жидкий стул и повышенная температура.

В Роспотребнадзоре установили, что источником инфекции стала вода из городской системы водоснабжения, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Всех отравившихся после этого госпитализировали в кожно-венерологический диспансер Махачкалы.

Местные власти призвали жителей Каспийска употреблять только бутилированную воду. По факту массового отравления дагестанская прокуратура начала проверку.

Ранее в феврале за медпомощью в Дагестане обратились 30 школьников с симптомами пищевого отравления. В середине января в республике отравились около 360 человек. В частности, водой из водопровода отравились жители Буйнакска.