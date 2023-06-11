Эксклюзив 11 июня 2023, 12:15 Более 20 человек эвакуировались сами из-за пожара в квартире на северо-западе Москвы Источник «360»: 23 жильца эвакуировались до прибытия МЧС из-за пожара в квартире в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Пятницком шоссе в Москве произошел еще один пожар. Загорелась многоэтажка в Митино, сообщил «360» источник.

Информация о пожаре на северо-западе столицы поступила в оперативные службы в 10:53.

Реклама

«Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что с 10-го этажа дома № 15 на Пятницком шоссе валит густой черный дым», — отметил источник.

Он обратил внимание, что жилое строение не газифицировано. Пожарные оперативно попали в горящую двухкомнатную квартиру, в которой загорелись вещи, подали ствол.

«В 11:20 огонь локализовали. В горящей квартире произошел порыв трубы горячего водоснабжения. В помещении находились три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Они эвакуировались самостоятельно», — сказал источник.

По его словам, 20 жильцов подъезда также покинули дом сами до прибытия пожарных.

В МЧС по Москве уточнили, что пожар распространился на площади в 10 квадратных метров.

«В 11:24 пожар ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали», — сказали в МЧС.

Это уже второй пожар на Пятницкой улице в это воскресенье.