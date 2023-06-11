11 июня 2023, 12:15
Более 20 человек эвакуировались сами из-за пожара в квартире на северо-западе Москвы
Источник «360»: 23 жильца эвакуировались до прибытия МЧС из-за пожара в квартире в Москве
На Пятницком шоссе в Москве произошел еще один пожар. Загорелась многоэтажка в Митино, сообщил «360» источник.
Информация о пожаре на северо-западе столицы поступила в оперативные службы в 10:53.
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«Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что с 10-го этажа дома № 15 на Пятницком шоссе валит густой черный дым», — отметил источник.
Он обратил внимание, что жилое строение не газифицировано. Пожарные оперативно попали в горящую двухкомнатную квартиру, в которой загорелись вещи, подали ствол.
«В 11:20 огонь локализовали. В горящей квартире произошел порыв трубы горячего водоснабжения. В помещении находились три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Они эвакуировались самостоятельно», — сказал источник.
По его словам, 20 жильцов подъезда также покинули дом сами до прибытия пожарных.
В МЧС по Москве уточнили, что пожар распространился на площади в 10 квадратных метров.
«В 11:24 пожар ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали», — сказали в МЧС.
Это уже второй пожар на Пятницкой улице в это воскресенье.
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