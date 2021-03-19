Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме Екатеринбурга

Спасатели эвакуировали более 20 человек из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге 18 марта. Один из подъездов наполнился едким дымом, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Уточняется, что загорелась кухня в квартире на четвертом этаже. Проезжавший мимо здания парень заметил дым и вызвал пожарных. Из дома вывели 24 человек. Специалисты выяснили, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.