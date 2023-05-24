Происшествия 24 мая 2023, 15:13 Более 20 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Иванове из-за пожара РИА «Новости»

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Пожар произошел в Московском микрорайоне Иванова. Там загорелась многоэтажка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание зафиксировали 24 мая. На место происшествия прибыли пожарные. Они эвакуировали из здания 23 человека. Для этого понадобилось спасательное устройство.

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Пламя распространилось на площади 65 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.