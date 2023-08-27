Происшествия 27 августа 2023, 02:12 Более 20 авиарейсов задержали в столичных аэропортах из-за сильного тумана «Яндекс. Расписание»: в столичных аэропортах задержали около 23 рейсов Pixabay

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Около 23 авиарейсов задержали в столичных аэропортах из-за сильного тумана. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 01:35 московского времени в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять рейсов. В Домодедово не смогли вылететь по расписанию шесть рейсов, один авиарейс отменили. Есть отмены и в других московских аэропортах.

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Причина задержек — сильный туман. Накануне МЧС предупреждали о непогоде в столичном регионе — 26 августа с 22:00 до утра 27 августа ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Жители Подмосковья отметили, что из-за густого тумана не видно соседних домов.

В ночь на 25 августа Москву накрыли радиационные туманы. Такой тип тумана возникает над землей и остывает в результате излучения тепла в атмосферу.