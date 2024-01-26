Происшествия 26 января 2024, 17:27 Более 180 пьяных водителей привлекли к ответственности в Москве за неделю ГИБДД привлекла к ответственности 187 пьяных водителей с начала недели РИА «Новости»

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Сотрудники Госавтоинспекции с начала недели привлекли к ответственности 187 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, у 59 человек установили состояние опьянения, а 115 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

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«13 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность», — добавили в Госавтоинспекции.

В ведомстве предупредили о последствиях нетрезвого вождения, так как такие случаи приводят к трагедиям на дорогах.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в 2023 году более 300 человек погибли в ДТП в Москве. Всего ведомство зафиксировало свыше восьми тысяч дорожных аварий.