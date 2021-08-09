Более 180 домов в Амурской области оказались затоплены из-за паводка

Свыше 180 домов оказались в воде из-за паводка в Амурской области. На помощь местным жителям прибыли спасатели.

В пресс-службе ГУ МЧС России рассказали, что в Приамурье остаются подтопленными 182 жилых дома, 67 из них — в городе Белогорске. Без автомобильного сообщения оказались 28 населенных пунктов. Об этом сообщил ОТР.

На территории региона развернуто семь пунктов временного размещения для эвакуированных людей. Спасатели, прибывшие на место, будут стоить защитные сооружения, а также передадут местным жителям продукты.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Власти оценивают общий ущерб от стихии в шесть миллиардов рублей.