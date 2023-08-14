Происшествия 14 августа 2023, 15:08 Более 1,8 тысячи автомобилей встали в пробку на подъезде к Крымскому мосту Оперштаб: 1,8 тыс. машин встали в очередь у пунктов досмотра перед Крымским мостом РИА «Новости»

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Около 1,8 тысячи автомобилей зафиксировали в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба республики со ссылкой на ситуацию в 14:00 (по московскому времени).

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания — около трех часов», — указали в сообщении.

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Со стороны Керчи перед пунктом досмотра зафиксировали порядка 800 машин. Время ожидания на этом КПП составило более двух часов.

Накануне, 13 августа, движение на Крымском мосту перекрывали. Точную причину такой меры не назвали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность своей страны за атаку на Крымский мост 12 августа.

В Минобороны РФ указали, что в субботу около 15:00 (по московскому времени) ВСУ вновь пытались ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200.