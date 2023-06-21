Происшествия 21 июня 2023, 08:10 Более 170 жертв ВСУ извлекли за неделю из стихийных захоронений в ЛНР Бастрыкин заявил об извлечении 171 жертвы ВСУ за неделю из стихийных захоронений в ЛНР Фото пресс-службы СК РФ

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Свыше 170 жертв украинских боевиков извлекли за неделю из стихийных захоронений в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что следователи осматривают стихийные захоронения вместе со специалистами судебно-экспертного центра и бюро судебно-медицинской экспертизы.

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«Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрели 101 такое захоронение, извлекли тела 171 погибшего, личности 132 человек установили», — рассказал Бастрыкин.

Глава СК России уточнил, что сотрудника следственного управления по Луганской Народной Республике включили в состав рабочей группы по розыску захоронений. Всех жертв украинской агрессии идентифицируют и увековечат их память.

Он напомнил о начале работы Донецкого филиала судебно-экспертного центра.

Ранее СК заочно предъявил обвинения 95 наемникам, которые сражаются на стороне Украины.