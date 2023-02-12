Происшествия 12 февраля 2023, 00:12 Более 170 украинских мин обнаружили в бывшем детском саду в Мариуполе Мэр Мариуполя Моргунов: в подвале бывшего детского сада нашли 171 украинскую мину РИА «Новости»

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В Мариуполе в бывшем детском саду обнаружили украинский склад с боеприпасами, в подвале здания хранилась 171 мина калибра 82 миллиметра. Об этом РИА «Новости» сообщил мэр города Олег Моргунов.

«Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Ильичевский район Мариуполя», — рассказал Моргунов.

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В здании бывшего детского сада на проспекте Металлургов с прошлого года располагалось отделение пенсионного фонда России, пояснил мэр.

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Снаряды обнаружили рабочие при проведении работ. Службы эвакуировали здание и соседние дома. Саперы извлекли опасный груз и вывезли его.

Контроль над восстановлением жилых домов в Мариуполе ведет Технадзор Подмосковья. В планах отремонтировать 528 объектов, среди которых также канализационные станции, сети водоснабжения, больницы, школы и поликлиники. В городе работают около шести тысяч коммунальщиков и специалистов, а также более 110 единиц техники.