Происшествия 14 января 2023, 03:17 Более 170 домов в Курске остались без отопления из-за аварии на теплосети Шесть детских садов и четыре школы в Курске остались без отопления из-за аварии Telegram

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Теплосеть в Курске на проспекте Дружбы, 2 получила повреждения. В зоне отключения оказались 174 дома, шесть детских садов и четыре школы, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил замгубернатора Курской области Алексей Дедов. Аварийная бригада уже приступила к откачиванию воды, затем начнутся земляные работы.

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«В связи с аварией на проспекте Дружбы управление по делам ГО и ЧС выдает электрообогреватели тем, кто проживает в домах, попавших в зону отключения», — отметил Куцак.

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В оставшихся без отопления учреждения образования отменили занятия. Семьям с детьми и пенсионерам доставят отопительные приборы сотрудники управления. Обогреватели выдадут во временное пользование.

Ранее авария на теплосети произошла в Саратове. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и выяснить причины происшествия.