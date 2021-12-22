Более 160 тысяч рублей похитили у спящего на вокзале мужчины в Уфе

В Уфе задержали мужчину по подозрению в краже. Об этом написал сайт Mkset.ru.

Житель Уфы купил билет на утренний поезд до Москвы и взял с собой 165 тысяч рублей для оплаты учебы. Во время ожидании поезда 29-летний мужчина уснул. Отмечается, что он был пьян.

Большая сумма денег находилась в дипломате прямо возле уфимца. Это увидел 56-летний прохожий и похитил чемодан денег. Он успел израсходовать только 1000 рублей на покупку продуктов. Правоохранители поймали мужчину.