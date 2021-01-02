Более 16 тысяч человек остались без электричества после снегопада в Псковской области

Из-за налипания мокрого снега на провода около 16,2 тысячи человек в Псковской области остались без электричества. Министерство энергетики взяло на особый контроль эту ситуацию.

«Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16,2 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,9 мегаватта», — сообщило ведомство.

Помимо жилых домов, электричества нет в 13 социально значимых объектах. На улице температура воздуха — 0 градусов.

В Минэнерго взяли на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где отключилось электроснабжение в электрических сетях 35–110 киловатт, а также произошло множество аварийных отключений в распределительных сетях 6–10 киловатт. Сейчас задействовано 36 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 0,85 мегаватта.

Над устранением аварий по всей области работает 91 бригада (341 специалист и 100 единиц спецтехники).