Более 157 миллионов рублей украли из банка в центре Москвы

Неизвестные украли более 157 миллионов рублей из банковских сейфов на Брестской улице в Москве. Это произошло накануне.

«В субботу, 6 марта, в 11:06 часов, в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: улица 1-я Брестская», — сообщили «360» в пресс-службе столичного МВД.

Полиция установила, что неизвестные украли из депозитарного помещения 157 миллионов 170 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее была задержана жительница Москвы, которая подозревается в краже ювелирных изделий на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ВАО.

Потерпевшая рассказала, что ее родственник приводил в гости знакомую. Самой хозяйки дома не было. По предварительным данным, гостья украла ювелирные изделия из косметички на столе.